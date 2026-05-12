Collepardo Musica divina in dies festa Melodie sacre e profane tra Rinascimento e Barocco
A Collepardo, luoghi storici come abbazie, monasteri e basiliche si trasformano in ambienti dedicati alla musica durante una festa religiosa. Tra il Rinascimento e il Barocco, si tengono esibizioni di melodie sacre e profane, con artisti che eseguono brani in spazi che testimoniano il passato. La manifestazione è promossa dalla Direzione regionale Musei Nazionali Lazio del Ministero della Cultura, valorizzando il patrimonio storico attraverso performance musicali e danzanti.
Abbazie, monasteri, basiliche e santuari afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della cultura si trasformano in palcoscenici immersivi dove musica, danza e patrimonio dialogano attraverso i secoli.La rassegna, realizzata in collaborazione con la Compagnia di Danza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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