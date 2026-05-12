Colleferro Cyberpunk all’italiana | anteprima assoluta al Multisale Ariston per Cronache 2037 il cortometraggio che non ti aspetti

Sabato 9 maggio al Multisale Ariston di Colleferro è stato proiettato in anteprima il cortometraggio “Cronache 2037”, caratterizzato da un'ambientazione cyberpunk di ispirazione italiana. La proiezione ha attirato un pubblico locale interessato a questa produzione, che combina elementi futuristici con dettagli riconoscibili dal contesto italiano. La presentazione si è svolta nel pomeriggio, offrendo agli spettatori un'opportunità di vedere un’opera che si distingue per la sua originalità e stile.

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