Cielo infuocato nel veronese | fulmine tra i due arcobaleni e mammatus

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel veronese si è verificato un episodio atmosferico insolito con un cielo infuocato, un fulmine che ha attraversato due arcobaleni e la presenza di nuvole mammatus. Il fulmine ha colpito tra i due arcobaleni, creando uno spettacolo visivo raro. Le nuvole mammatus si sono formate sopra i vigneti nelle vicinanze, accompagnando il temporale che ha interessato la zona.

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