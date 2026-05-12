Cielo infuocato nel veronese | fulmine tra i due arcobaleni e mammatus
Nel veronese si è verificato un episodio atmosferico insolito con un cielo infuocato, un fulmine che ha attraversato due arcobaleni e la presenza di nuvole mammatus. Il fulmine ha colpito tra i due arcobaleni, creando uno spettacolo visivo raro. Le nuvole mammatus si sono formate sopra i vigneti nelle vicinanze, accompagnando il temporale che ha interessato la zona.
?? Punti chiave Come si è verificato il contatto tra fulmine e doppio arcobaleno? Perché le nuvole mammatus si sono formate proprio sopra i vigneti? Quali dinamiche hanno causato la supercella sopra l'area di Montecurto? Come influisce l'instabilità residua sulla formazione di nuovi temporali??? In Breve Diego Bazzanella ha documentato i fenomeni tra Isola della Scala e Montecurto. L'evento del 12 maggio si inserisce in un quadro di instabilità regionale. Precedenti nubifragi e gra .🔗 Leggi su Ameve.eu
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