L’ultima puntata di Affari Tuoi 2026 andrà in onda tra pochi giorni, con l’annuncio ufficiale di Marco Liorni. La trasmissione si concluderà prima dell’arrivo dell’estate, mentre Stefano De Martino si prepara a prendersi una pausa per le ferie. La concorrenza con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha caratterizzato questa stagione, che ha comunque mantenuto buoni ascolti.

È tempo, o quasi, di ferie per Stefano De Martino. Dopo un’altra stagione di ascolti brillanti, nonostante l’agguerrita concorrenza de La Ruota della Fortuna su Canale 5, Affari Tuoi si prepara a fermarsi nei mesi più caldi. Al suo posto tornerà L’Eredità, con Marco Liorni confermato alla conduzione anche durante l’estate. È stato lo stesso volto del quiz ad annunciare il cambio in diretta, dando così conferma alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Quando finisce Affari Tuoi 2026, al suo posto L’Eredità. A L’Eredità Marco Liorni ha annunciato che il suo programma – che ogni giorno appassiona più di quattro milioni di spettatori – continuerà anche durante l’estate, cosa che finora non era mai accaduta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiude Affari Tuoi 2026, arriva l’annuncio di Marco Liorni: c’è la data

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