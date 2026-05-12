Sarah Engels, cantante tedesca, partecipa all’Eurovision Song Contest 2026 e si è già qualificata per la finale che si terrà sabato. Questa sera sarà in scena nella prima semifinale, che si svolge in Austria. La cantante rappresenta la Germania e si esibirà sul palco in una delle prime fasi del concorso musicale europeo.

Già qualificata per la finale di sabato, stasera Sarah Engels rappresentante della Germania, assaggerà il palco austriaco nella prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026. Nata a Colonia in una famiglia di origini italiane, ha iniziato da bambina a prendere lezioni di canto, fino a quando nel 2011 è divenuta nota per la partecipazione a Deutschland Sucht Den Superstar, dove ha raggiunto il secondo posto alle spalle di Pietro Lombardi che diventerà il suo primo marito. Call My Name, il singolo di debutto estratto dall’album Heartbeat, ha avuto un grande successo, portando una nomination all’ Echo Award. Lo stesso anno ha pubblicato un duetto I Miss You con Pietro Lombardi, seguito da un tour ed un album congiunti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Sarah Engels, la cantante tedesca (già qualificata per la finale) in gara all’Eurovision

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