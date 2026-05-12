Tamara Živkovi? è una cantante montenegrina. Rappresenterà il Montenegro all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano Nova zora. Tamara Živkovi? è una cantante la cui carriera musicale è iniziata a soli 14 anni, quando ha unito il flauto alle melodie vocali nella sua prima esibizione da solista. Nel 2016 ha partecipato al concorso canoro giovanile serbo Pinkove Zvezdice e qualche anno dopo ha gareggiato a Zvezde Granda, dove è arrivata in finale. Non è la prima volta che Tamara partecipa all’Eurovision, avendo già gareggiato nelle selezioni nazionali del Montenegro per l’Eurovision Song Contest 2025, classificandosi però al nono posto. Tornata l’anno successivo con il gruppo Nova zora, Tamra ha vinto il voto della giuria, ottenendo così il diritto di rappresentare il Montenegro all’Eurovision 2026.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la partecipante di Montenegro all’Eurovision 2026, Tamara Živkovi??

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REACTING TO MONTENEGRO'S EUROVISION 2026 SONG // Tamara Živkovi - Nova Zora

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