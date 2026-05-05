I Vigili del fuoco salgono in cattedra ai Salesiani | lezione di coraggio e umanità con il comandante Borino

Lunedì mattina, gli studenti dell’Istituto Salesiano di Forlì hanno assistito a una lezione speciale tenuta dai Vigili del fuoco, con il comandante Borino. Durante l’incontro, sono state illustrate le attività quotidiane dei pompieri e le procedure di emergenza. L’evento ha rappresentato un momento di confronto diretto tra giovani e operatori di soccorso, offrendo un’opportunità di conoscere da vicino il lavoro di chi si occupa di salvare vite.

Un "buongiorno" decisamente fuori dal comune quello vissuto lunedì dagli studenti dell’Istituto Salesiano di Forlì. Il teatro San Luigi ha ospitato l’ingegner Michelangelo Borino, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, per un incontro dedicato alla sicurezza, al soccorso e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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