Sul nostro Appennino prende il via il calendario “Viviparchi”, con oltre 100 eventi dedicati alla scoperta del territorio. Le iniziative, organizzate in vari momenti dell’anno, spaziano tra escursioni, mostre e incontri culturali. Le attività sono rivolte a residenti e visitatori e si svolgono in diverse località della zona. La programmazione è stata annunciata da un ente locale e comprende eventi di diversa natura e durata.

Entra nel vivo sul nostro Appennino ‘ Viviparchi ’, il calendario di oltre 100 iniziative promosso dall’ Ente Parchi Emilia Centrale per scoprire e vivere le aree protette tra le province di Modena e Reggio Emilia: parchi regionali del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina e le riserve naturali Salse di Nirano, Sassoguidano e altre. Un programma ricco e articolato che fino a novembre propone numerosi appuntamenti pensati per un pubblico ampio e diversificato. Escursioni guidate, attività dedicate alla biodiversità, visite a luoghi di interesse storico, osservazioni naturalistiche e iniziative sportive accompagnano cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio ambientale e culturale del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cento eventi alla scoperta del territorio

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