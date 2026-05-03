Eventi a Napoli torna il Maggio di Pizzofalcone | passeggiate alla scoperta del territorio

A Napoli riprende la terza edizione de “Il Maggio di Pizzofalcone”, un evento che prevede passeggiate guidate per conoscere il territorio. L’iniziativa è stata ideata e organizzata dalla Municipalità I del Comune di Napoli, con il supporto dell’assessorato al turismo e alle attività produttive. L’obiettivo è far scoprire ai partecipanti le caratteristiche e i punti di interesse della zona, attraverso percorsi a piedi.

Torna per la sua terza edizione “Il Maggio di Pizzofalcone”, passeggiate alla scoperta del territorio, ideato e organizzato dalla Municipalità I del comune di Napoli con il contributo dell’assessorato al turismo e alle attività produttive. Un fitto programma di appuntamenti dal 4 al 31 maggio, che vuole valorizzare i luoghi simbolo della collina di Pizzofalcone ma anche guidare cittadini e turisti alla riscoperta di tesori nascosti. Un mese di eventi in alcuni dei luoghi più belli della città. Tantissimi i siti coinvolti: Archivio Parisio; Biblioteca Nazionale; Chiesa dell’Annunziata; Scuola Militare Nunziatella; Via Chiaia; Piazza del...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Torna “Il Maggio di Pizzofalcone”: un mese di eventi e passeggiate alla scoperta del territorioTorna anche quest'anno "il Maggio di Pizzofalcone", passeggiate alla scoperta del territorio, ideato e organizzato dalla Municipalità I del Comune di... Pippo Pattavina, Nick the Nightfly e le passeggiate alla scoperta del territorio: cosa fare nel weekendQuesto weekend è caratterizzato da un’offerta che unisce musica, cultura e scoperta del territorio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna Il Maggio di Pizzofalcone: un mese di eventi e passeggiate alla scoperta del territorio; Napoli, al via il 4 maggio alla terza edizione de Il Maggio di Pizzofalcone; Tra memoria, simbolo e lavoro interiore il Primo Maggio; COMICON Napoli 2026: una fiera come non l’abbiamo mai vista. A Napoli Torna il Maggio di Pizzofalcone, eventi e passeggiateRoma, 3 mag. (askanews) – Torna per la sua terza edizione Il Maggio di Pizzofalcone, passeggiate alla scoperta del territorio, ideato e organizzato dalla Municipalità I del comune di Napoli con il c ... askanews.it 4 maggio la terza edizione de Il Maggio di PizzofalconeTorna anche quest'anno il Maggio di Pizzofalcone, passeggiate alla scoperta del territorio, ideato e organizzato dalla Municipalità I del Comune di ... napolivillage.com https://vetrinavesuvio.blogspot.com/2026/05/il-maggio-di-pizzofalcone-passeggiate.html L’Archivio Fotografico “Parisio” nel Porticato San Francesco di Paola apre dal 4 al 14 maggio. In mostra fotografie dello Studio Parisio, dello Studio Troncone e di altri auto - facebook.com facebook