Ceglie Messapica conquista l' Europa | 2,8 milioni per la transizione verde mediterranea
Ceglie Messapica riceve 2,8 milioni di euro destinati alla transizione verde nel bacino del Mediterraneo. La città si prepara a realizzare interventi di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo ecologico in regione. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda un finanziamento europeo dedicato a progetti di tutela e miglioramento ambientale. La cifra sarà utilizzata per iniziative legate alla tutela del territorio e alla promozione di pratiche sostenibili.
CEGLIE MESSAPICA - La città messapica si trasforma in protagonista europea della transizione ecologica. Con l'approvazione e il finanziamento del progetto MedGreenSkills, Ceglie Messapica si conferma come realtà capace di dialogare con le istituzioni comunitarie e costruire percorsi di sviluppo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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