Ceglie Messapica conquista l' Europa | 2,8 milioni per la transizione verde mediterranea

Ceglie Messapica riceve 2,8 milioni di euro destinati alla transizione verde nel bacino del Mediterraneo. La città si prepara a realizzare interventi di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo ecologico in regione. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda un finanziamento europeo dedicato a progetti di tutela e miglioramento ambientale. La cifra sarà utilizzata per iniziative legate alla tutela del territorio e alla promozione di pratiche sostenibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui