Achille Lauro la dolce dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico | Sei un regalo

Durante un concerto in Messico, un artista italiano ha dedicato alcune parole alla collega con cui ha condiviso il palco, definendola un regalo. La cantante internazionale sta proseguendo con il suo tour, coinvolgendo il pubblico di diverse nazioni e ricevendo apprezzamenti per le sue esibizioni. La performance ha suscitato l’interesse dei presenti e ha fatto parlare di sé sui social media.

Laura Pausini sta conquistando il mondo un palco alla volta. Il suo tour internazionale è un viaggio emozionante che le sta dando grandi soddisfazioni. E la cantante romagnola non smette di fare regali al suo pubblico d’oltreoceano: a Città del Messico ha voluto sorprendere tutti portando sul palco niente meno che Achille Lauro per cantare insieme la versione in lingua di 16 marzo lasciando il pubblico senza fiato. E a concerto finito, è stato proprio il cantante romano a voler fissare quella magia con una dedica bellissima sui social tutta per lei. Achille Lauro, la dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico. Laura Pausini non si ferma mai, e quando lo fa è solo per prendere la rincorsa.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Achille Lauro, la dolce dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico: “Sei un regalo” ACHILLE LAURO ESAGERA con Laura Pausini! Gesto incredibile sul palco #musicaitaliana Notizie correlate Leggi anche: Achille Lauro e Laura Pausini, arriva il duetto in spagnolo di '16 marzo' Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Achille Lauro, la dolce dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico: Sei un regalo; In arrivo 35 tir, il Romeo Neri si trasforma in arena per Vasco e Lauro. Parte il maxi allestimento; Una bella estate a colori. Dalle star di TikTok ai grandi big della musica; Regina dell'estate italiana: da Vasco Rossi ai Me contro Te, Rimini lancia un palinsesto da 250 eventi. Achille Lauro, la dolce dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico: Sei un regaloDopo il duetto in Messico sulle note di 16 marzo, Achille Lauro ha voluto dedicare parole bellissime a Laura Pausini ... dilei.it Dolcenera risponde alla polemica su Achille Lauro: Come siete messi? Sitarelli di gossip, bieco spettacolo – VIDEOUn video condiviso su Instagram fa insospettire la rete: Dolcenera attacca Achille Lauro per il suo modo di cantare? Lei interviene. gay.it Un gesto che cambia completamente il finale di una storia iniziata nel peggiore dei modi. Achille Lauro decide di intervenire dopo la truffa, sorprendendo tutti con una scelta che va oltre la semplice solidarietà. Un intervento inatteso che ha colpito chi era rimas - facebook.com facebook