In due giorni, la polizia ha arrestato due persone a Catania. Un uomo di 46 anni è stato portato in camera di sicurezza, mentre un altro è stato fermato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Le operazioni si sono svolte nelle ultime 48 ore, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o motivazioni. Entrambi i soggetti sono stati trasferiti presso le rispettive strutture di detenzione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Uomo arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni, originario di Catania, con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, nel rispetto della presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania durante i consueti controlli serali sul territorio. La segnalazione di un passante. L’episodio si è verificato in via Salvatore Di Giacomo, dove un cittadino ha segnalato la presenza di un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto parcheggiate.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, due arresti in 48 ore: 46enne finisce in camera di sicurezza

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