Polizia locale in 48 ore arresti denunce e sanzioni per abbandono di rifiuti

Nelle ultime 48 ore, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sul territorio, utilizzando le unità specialistiche del corpo. Durante questo periodo, sono stati effettuati numerosi interventi tra cui arresti, denunce e sanzioni legate all’abbandono di rifiuti. Le operazioni mirano a contrastare comportamenti illeciti e a mantenere l’ordine pubblico nella zona.