Polizia locale in 48 ore arresti denunce e sanzioni per abbandono di rifiuti
Nelle ultime 48 ore, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sul territorio, utilizzando le unità specialistiche del corpo. Durante questo periodo, sono stati effettuati numerosi interventi tra cui arresti, denunce e sanzioni legate all’abbandono di rifiuti. Le operazioni mirano a contrastare comportamenti illeciti e a mantenere l’ordine pubblico nella zona.
Polizia locale di Reggio Calabria a tutto campo con le componenti specialistiche del corpo per condurre numerose attività di controllo del territorio nelle ultime 48 ore.In particolare, durante un servizio mirato svolto nell'ambito del progetto nazionale e transnazionale “Focus 'ndrangheta” ad.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Controlli a tappeto della polizia locale: scattano arresti, denunce e maxi sanzioni
Abbandono di rifiuti, controlli e denunce: il 2025 della Polizia locale di VecchianoVecchiano (PI), 9 marzo 2026 – Un’attività intensa, articolata e con risultati concreti.