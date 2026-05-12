Cassese | Le chiamate di Sempio a casa Poggi? Gli amici non sapevano quando Marco sarebbe tornato a casa

L’ex comandante dei Carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese, è intervenuto in diretta su Fanpage per commentare le chiamate di Andrea Sempio a casa Poggi. Cassese ha riferito che gli amici di Sempio non conoscevano l’orario di rientro di Marco Poggi. Cassese aveva condotto un interrogatorio a Sempio nel 2008. La sua testimonianza si è concentrata sui dettagli delle comunicazioni telefoniche di Sempio.

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