Cassese | Le chiamate di Sempio a casa Poggi? Gli amici non sapevano quando Marco sarebbe tornato a casa
L’ex comandante dei Carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese, è intervenuto in diretta su Fanpage per commentare le chiamate di Andrea Sempio a casa Poggi. Cassese ha riferito che gli amici di Sempio non conoscevano l’orario di rientro di Marco Poggi. Cassese aveva condotto un interrogatorio a Sempio nel 2008. La sua testimonianza si è concentrata sui dettagli delle comunicazioni telefoniche di Sempio.
L’ex comandante dei Carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese, che nel 2008 interrogò Andrea Sempio, ha parlato in diretta su Fanpage.it delle telefonate effettuate dal 38enne, indagato per il delitto di Garlasco, sul telefono fisso di casa Poggi prima dell'omicidio di Chiara. "La comitiva di Marco Poggi riferì di non sapere quando sarebbe rientrato dal Trentino", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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La comitiva di Marco Poggi riferì di non sapere quando sarebbe rientrato dal Trentino, A parlare a Fanpage.it è stato Gennaro Cassese, l’ex comandante dei Carabinieri di Vigevano (oggi in pensione) che il 4 ottobre 2008 interrogò Andrea Sempio facebook
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