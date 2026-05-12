L'ex calciatore ha commentato duramente la situazione attuale del Milan, attribuendo le difficoltà alla gestione di Tare e Allegri. Secondo le sue parole, le condizioni della squadra sono il risultato di scelte e responsabilità precise. La sua analisi si concentra esclusivamente sui fatti, senza aggiungere interpretazioni o giudizi personali. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, attirando l'attenzione sulle critiche rivolte alla direzione tecnica e dirigenziale del club.

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© Calcionews24.com - Cassano durissimo: «Il Milan si è ridotto in queste condizioni e a questo schifo per i demeriti di Tare e Allegri»

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