Caso Minetti Diliberto | ‘Un enorme pasticcio istituzionale
Il caso riguardante l'ex parlamentare e la concessione della grazia ha sollevato numerosi dubbi sulla gestione istituzionale. Si discute su come il Quirinale possa verificare i fatti dopo aver firmato la grazia e si evidenzia come questa vicenda abbia messo in difficoltà il funzionamento del Ministero competente. Le questioni legali e le procedure coinvolte sono al centro del dibattito pubblico, senza che siano ancora chiare tutte le responsabilità.
? Punti chiave Come può il Quirinale verificare i fatti dopo aver firmato la grazia?. Perché la gestione del caso Minetti mette in crisi il Ministero?. Chi deve rispondere dell'errore procedurale che ha coinvolto la Procura?. Quali sono le conseguenze politiche per la tenuta del governo Nordio?.? In Breve Diliberto cita il caso del fotografo Adriano Carlesi detenuto a Rebibbia per 30 anni.. Critica la gestione del referendum sulla giustizia e la permanenza del ministro Carlo Nordio.. Analizza le dinamiche tra PD e M5S in vista delle elezioni del 2027.. Definisce l'ambizione politica della sindaca di Genova Silvia Salis come un'ingenuità patetica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sul caso #Minetti, da leggere oggi l'incipit dell'intervista di un giurista galantuomo come Oliviero #Diliberto oggi sul @ilfoglio_it x.com
la Repubblica. . Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, a un incontro su memoria e impegno politico all'Università di Palermo, ha parlato a margine anche di Nicole Minetti, finita sotto i riflettori dopo il caso della grazia. È l'Italia che non vogliamo già dai tempi della facebook
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