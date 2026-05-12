Casa di Cura Malzoni lite sui buoni pasto
Si è concluso senza un accordo l'incontro tenutosi presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro tra la direzione della Casa di Cura Malzoni e le rappresentanze sindacali del NurSind, riguardante la questione dei buoni pasto. La discussione, durata diverse ore, non ha portato a una soluzione condivisa né a un accordo tra le parti coinvolte.
Si è concluso senza accordo l'incontro convocato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro tra la direzione della Casa di Cura Malzoni e le rappresentanze sindacali del NurSind.Sul tavolo, la questione dei buoni pasto, soppressi nel 2016 su base temporanea — secondo i lavoratori — e mai.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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