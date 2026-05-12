Casa Carlotta l' atto finale | la struttura per anziani irregolare è sotto sgombero Aggrediti due agenti
Da questa mattina, le forze dell'ordine stanno portando avanti lo sgombero di una casa di riposo priva delle autorizzazioni necessarie, che di recente si presentava come un cohousing. Durante le operazioni, due agenti sono stati aggrediti e sono rimasti feriti. La struttura, conosciuta come Casa Carlotta, era al centro di questa vicenda, che si sta ora concludendo con l’atto finale dello sgombero.
Agenti feriti e uno sgombero che dura da stamattina: si chiude così la vicenda della casa di riposo senza autorizzazione che si spacciava, di recente, per cohousing. L’operazione, in capo al nucleo di polizia locale e al VI municipio, segue una determina di chiusura attività emessa a ottobre.🔗 Leggi su Romatoday.it
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