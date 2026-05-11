Carlo Cracco ha affermato che Antonino Cannavacciuolo rappresenta un gigante in tutti i sensi e che la sua presenza mancava a MasterChef. L’ex giudice ha lasciato il programma nel 2017 dopo sei stagioni, motivando la decisione con l’intenzione di dedicarsi a nuovi progetti professionali. Cracco ha precisato che essere giudice è diverso dall’essere la persona, sottolineando il suo ruolo nel programma.

Carlo Cracco ha lasciato MasterChef Italia nel 2017, dopo sei stagioni di successo come giudice. La decisione era stata presa “per dedicarsi a nuovi progetti professionali”. Lo chef ha presentato a Il Corriere della Sera il suo ultimo libro “Cracco in Galleria”, scritto insieme a Gabriele Zanatta e Luca Sacchi. Durante l’intervista lo chef ha ricordato la sua esperienza con il cooking show di Sky. “Antonino Cannavacciuolo è un gigante, in tutti i sensi. – ha spiegato – Era proprio quello che mancava in trasmissione. Ha aggiunto il colore e il calore. Com’ero in tv? Il giudice era un ruolo, una parte. La persona è un’altra cosa”. Il pensiero va alla nuova generazione di aspiranti chef: “Gli obiettivi dei ragazzi devono essere di lungo respiro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carlo Cracco: “Antonino Cannavacciuolo è un gigante, in tutti i sensi. Era quello che mancava a MasterChef. Cracco giudice era un ruolo, la persona è altra cosa”

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