Caporalato nel Mantovano scoperto un laboratorio tessile in un edificio inagibile | sanzioni per 30mila euro

Durante un’operazione nel Mantovano, le forze dell’ordine hanno individuato un laboratorio tessile abusivo all’interno di un edificio in condizioni precarie. Sono stati trovati lavoratori senza contratto e costretti a turni prolungati. Sono state contestate sanzioni amministrative pari a 30mila euro per le violazioni riscontrate. L’attività illegale è stata interrotta e l’edificio è stato sottoposto a sequestro.

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