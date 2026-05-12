Caporalato nel Mantovano scoperto un laboratorio tessile in un edificio inagibile | sanzioni per 30mila euro
Durante un’operazione nel Mantovano, le forze dell’ordine hanno individuato un laboratorio tessile abusivo all’interno di un edificio in condizioni precarie. Sono stati trovati lavoratori senza contratto e costretti a turni prolungati. Sono state contestate sanzioni amministrative pari a 30mila euro per le violazioni riscontrate. L’attività illegale è stata interrotta e l’edificio è stato sottoposto a sequestro.
È stato scoperto un laboratorio tessile abusivo in un edificio inagibile nel Mantovano: lavoratori in nero, turni massacranti e gravi irregolarità. Il proprietario è stato denunciato per caporalato, le sanzioni superano i 30mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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