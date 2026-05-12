Canossa saluta Pierino | Una vita per il paese
Il paese piange la scomparsa di Pierino Rossi, morto domenica all’età di 78 anni. Uomo di grande valore morale e di naturale simpatia, Rossi è stato un volontario attivo e generoso, coinvolto in numerose iniziative locali. Figura molto conosciuta e stimata nella Val d’Enza, ha rappresentato un punto di riferimento per la vita associativa del territorio. La comunità lo ricorderà come una persona dedicata al paese e alle sue tradizioni.
Uomo di grande valore morale e di naturale simpatia, volontario instancabile e generoso, promotore di tante iniziative e punto di riferimento per la vita associativa del paese: si è spento domenica Pierino Rossi, 78 anni, figura molto conosciuta e stimata in tutta la Val d’Enza. Geometra in vari Comuni, per anni responsabile dell’Ufficio tecnico di Canossa, ha lasciato il ricordo di una persona mite, competente e disponibile. Da qualche tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate. Il funerale sarà celebrato oggi: il corteo partirà alle 14 dalla camera ardente dell’ospedale di Montecchio; la messa sarà celebrata alle 15 nella chiesa della natia Monchio delle Olle.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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