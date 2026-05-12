Canossa saluta Pierino | Una vita per il paese

Il paese piange la scomparsa di Pierino Rossi, morto domenica all’età di 78 anni. Uomo di grande valore morale e di naturale simpatia, Rossi è stato un volontario attivo e generoso, coinvolto in numerose iniziative locali. Figura molto conosciuta e stimata nella Val d’Enza, ha rappresentato un punto di riferimento per la vita associativa del territorio. La comunità lo ricorderà come una persona dedicata al paese e alle sue tradizioni.

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