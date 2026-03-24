Gianni Morandi ha pubblicato un messaggio sui social per ricordare Gino Paoli, scomparso all’età di 91 anni. Nel testo, il cantautore si rivolge a Paoli chiamandolo amico e collega di lunga data, affermando di averlo sempre voluto bene. La comunicazione si concentra sul rapporto tra i due artisti, senza ulteriori dettagli o commenti.

Gianni Morandi ricorda con affetto Gino Paoli, scomparso all’età di 91 anni. In un messaggio pubblicato sui social, il cantautore scrive: «Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre. Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio». Un tributo sentito a uno dei giganti della musica italiana, capace di emozionare intere generazioni con le sue canzoni senza tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gianni Morandi saluta Gino Paoli: “Amico e collega di una vita”

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