Campobasso | 600 quadrati di lana per la Palestina a Palazzo Magno

A Campobasso, nei locali di Palazzo Magno, sono stati raccolti circa 600 metri quadrati di lana destinati alla Palestina. I volontari hanno collaborato per realizzare un'opera lunga 15 metri, coordinandosi tra loro per completare il progetto. Il Movimento 4 Settembre è stato coinvolto come promotore dell'iniziativa, con il coinvolgimento di diverse persone che si sono impegnate nell'organizzazione e nella realizzazione dell'opera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come hanno coordinato i volontari per creare un'opera di 15 metri?. Chi ha dato vita al Movimento 4 Settembre a Campobasso?. Perché l'uncinetto è stato scelto come strumento di denuncia politica?. Dove si può ammirare gratuitamente questo simbolo di solidarietà?.? In Breve Mostra gratuita a Palazzo Magno dalle 08:30 alle 18:30 fino al 15 maggio.. L'opera di 15 metri è stata realizzata dal Movimento 4 Settembre.. Volontari molisani hanno unito 600 quadrati tramite la tecnica dell'uncinetto.. Iniziativa nata per denunciare la politica di apartheid in Palestina.. L’atrio di Palazzo Magno a Campobasso ospita fino al 15 maggio una mostra collettiva che conta oltre 600 quadrati di lana uniti per sostenere i diritti umani in Palestina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: 600 quadrati di lana per la Palestina a Palazzo Magno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Planet of Lana 2 Recensione: il ritorno di Lana e Mui in un’avventura ancora più spettacolareRealizzare un seguito che riesca a mantenere intatta la magia dell’originale è sempre una sfida complessa. Leggi anche: Scartelle e Guarattelle: 600 copie d’arte a Palazzo Ricca