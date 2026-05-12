Camion si intraversa | traffico bloccato sul Passo del Foscagno
Questa mattina si è verificato un incidente lungo il Passo del Foscagno, sulla Statale 301 in località Arnoga, Valdidentro. Un camion si è intraversato sulla carreggiata, causando il blocco totale del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata comunicata sui eventuali feriti o cause dell’incidente.
Incidente questa mattina lungo il Passo del Foscagno, la Statale 301, a Valdidentro, in località Arnoga. All'altezza di una curva, infatti, un camion si è intraversato, probabilmente a causa dell'asfalto ghiacciato ed innevato (erano circa le 7,30), bloccando completamente la carreggiata in.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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