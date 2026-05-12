Camion si intraversa | traffico bloccato sul Passo del Foscagno

Questa mattina si è verificato un incidente lungo il Passo del Foscagno, sulla Statale 301 in località Arnoga, Valdidentro. Un camion si è intraversato sulla carreggiata, causando il blocco totale del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata comunicata sui eventuali feriti o cause dell’incidente.

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