Nelle partite di playout di Prima Categoria, il Romagnano affronterà tra poche ore il Folgor Marlia sul campo sintetico del “Raffi”. La sfida rappresenta un momento decisivo per la permanenza nella categoria, con i giocatori pronti a scendere in campo senza fare calcoli. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di concentrarsi esclusivamente sulla partita, che potrebbe determinare il destino del club.

Fra poche ore il Romagnano sul sintetico del “Raffi“ si giocherà la permanenza in Prima Categoria nella sfida decisiva contro il Folgor Maglia. Mister Federico Battaglia (nella foto) presenta così la partita: "Quella di questo pomeriggio è una sfida da dentro o fuori, una finale. Affrontiamo una squadra che abbiamo già incontrato cinque o sei settimane fa. Sul loro campo abbiamo vinto, ma questo non deve trarci in inganno. Non dobbiamo nemmeno pensare troppo al fatto di avere due risultati su tre a disposizione, perché il pareggio al termine dei novanta minuti ci porterebbe ai 120. E 120 minuti sono lunghi, faticosi, con tanti episodi possibili.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Nei playout di Prima Categoria. Romagnano, Battaglia sfida la Folgor Marlia: "Vietato fare calcoli»

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