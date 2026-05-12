Calabria case funerarie | le associazioni protestano per la nuova legge

Le associazioni del settore funerario in Calabria hanno avviato proteste contro una recente legge che stabilisce nuove distanze tra le case funerarie. La normativa non si basa su studi tecnici specifici e non include un confronto con le parti interessate prima dell’approvazione. I consiglieri che hanno presentato la proposta sono stati indicati come responsabili di aver adottato il provvedimento senza un dialogo pubblico adeguato.

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? Domande chiave Perché la nuova legge sulle distanze non prevede basi tecniche?. Chi sono i consiglieri responsabili della proposta senza confronto sociale?. Come influirà la modifica sugli investimenti già fatti dalle imprese?. Quali sono le conseguenze legali per la gestione del territorio?.? In Breve Associazioni FunerCalabria e Cosfit contestano la modifica della legge regionale 482019.. I consiglieri Marco Polimeni e Pierluigi Caputo hanno promosso la proposta d'iniziativa.. La norma incide sulla pianificazione urbanistica e sugli investimenti delle imprese locali.. Le parti sociali chiedono un tavolo tecnico e la cancellazione dell'emendamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, case funerarie: le associazioni protestano per la nuova legge ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Senegal inasprisce le pene per l’omosessualità: fino a 10 anni di carcere. La nuova legge colpisce anche associazioni e ongIl parlamento senegalese ha approvato una legge che inasprisce le pene per l’omosessualità. Perugia, bocciate le misure per le famiglie: protestano le associazioni? Cosa scoprirai Quali servizi essenziali rischiano di sparire per le famiglie di Perugia? Chi sono i soggetti che denunciano l'uso ideologico dei... Argomenti più discussi: Regione Calabria, nuove norme sulle case funerarie: la protesta delle sigle di categoria; La Regione Calabria modifica la legge funeraria senza ascoltare le parti sociali: Scelta grave e inaccettabile; Calabria, sanità digitale bloccata: i diritti dei cittadini ostaggio della burocrazia; Hantavirus, la circolare del Ministero della Salute alle Regioni: cosa fare in caso di contagio. Vibo, interdittiva antimafia per le Onoranze funebri Polistena: il Tar sospende la chiusura disposta dal ComuneIl Tribunale amministrativo ha annullato l’ordinanza comunale mentre ha fissato per il 27 maggio la discussione sul provvedimento della Prefettura. L’azienda: «Dimostreremo le nostre ragioni, massimo ... ilvibonese.it