Caccia digitale ai bambini ucraini | esperti rintracciano nuovi indizi

Gli esperti stanno analizzando metadati di foto per rintracciare la posizione di bambini ucraini scomparsi, concentrandosi sui dettagli nascosti nelle immagini condivise online. Recentemente, questa strategia ha portato all’identificazione di 45 nuovi casi, grazie a informazioni che non sono immediatamente visibili all’occhio nudo. La tecnologia viene utilizzata per scoprire indizi nascosti che potrebbero aiutare nelle operazioni di ricerca e recupero.

? Punti chiave Come possono i metadati delle foto rivelare la posizione dei bambini?. Quali nuovi indizi hanno permesso di individuare 45 nuovi casi?. Chi sono i responsabili della catena di comando dietro le sottrazioni?. Come si può dimostrare la rieducazione forzata attraverso i profili social?.? In Breve Analisi su 100 casi iniziali ha prodotto 45 nuovi indizi investigativi.. Corte Penale Internazionale ha emesso mandati per Putin e Maria Lvova-Belova nel marzo 2023.. Kiev segnala la sottrazione di circa 19.500 bambini verso Russia e Bielorussia.. Maria Lvova-Belova dichiara il trasferimento di 390 bambini tramite singola operazione.. A L’Aia, esperti digitali di 18 nazioni hanno analizzato metadati e profili social per rintracciare i circa 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

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