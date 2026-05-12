Dopo il riscontro positivo di 56 giorni, l’autrice irlandese Catherine Ryan Howard pubblica il suo nuovo romanzo, intitolato Brucia il segreto, edito da Fazi con la traduzione di Sabina Terziani. La narrazione si inserisce nel panorama letterario con un’attenzione particolare alla suspense e ai dettagli, confermando la sua presenza tra gli autori di romanzi di genere. La pubblicazione segue di pochi mesi il successo del suo precedente lavoro.

Dopo il notevole successo di 56 giorni, Catherine Ryan Howard torna in libreria con il romanzo Brucia il segreto, pubblicato da Fazi Editore con la traduzione curata da Sabina Terziani. Il nuovo thriller psicologico dell’autrice irlandese si concentra sul rapporto insolito e teso tra una scrittrice in crisi creativa e un presunto assassino, che cerca di affermare la propria innocenza attraverso le pagine di un libro autobiografico. Trama. Dopo il clamoroso successo del libro La Testimone, la giovane scrittrice irlandese Emily ha un profondo blocco creativo che non le permette di scrivere il secondo romanzo, sebbene la casa editrice l’abbia già pagata con un anticipo di 25.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - BRUCIA IL SEGRETO di Catherine Ryan Howard: recensione

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