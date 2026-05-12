Bortolotti secondo titolo CSI | un successo per l’allenatore Capasso

Durante la partita, i due figli dell’allenatore sono stati presenti in campo, contribuendo alla strategia della squadra. L’allenatore Capasso ha mantenuto lo stesso metodo tecnico anche durante questa gara, seguendo le indicazioni che aveva già impostato in precedenza. La squadra ha dimostrato coerenza nell’approccio, riuscendo a ottenere un risultato positivo sotto la guida del tecnico.

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? Punti chiave Chi sono i due figli del mister presenti in campo?. Come ha fatto la squadra a mantenere lo stesso metodo tecnico?. Quale messaggio speciale ha lasciato l'allenatore ai suoi ragazzi?. Perché questa vittoria rappresenta un tributo oltre il semplice sport?.? In Breve Allenatori Mimmo Franzese e Simone Verrucchi guidano la squadra di Pievepelago.. Figli Gioele e Sebastian Capasso militano nella formazione Allievi 2010-2011.. Progetto sportivo nato otto anni fa con la collaborazione del Pavullo.. Direttore sportivo Fabio Serafini sostiene la gestione tecnica del gruppo.. La formazione Allievi 2010-2011 del Crp Bortolotti di Pievepelago ha conquistato il secondo titolo consecutivo nel campionato CSI provinciale, dedicando il successo alla memoria dell’allenatore Fabio Capasso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bortolotti, secondo titolo CSI: un successo per l’allenatore Capasso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Crp Bortolotti vince il campionato nel nome di CapassoIl modo migliore per ricordare l’allenatore scomparso poco più di due anni all’età di 44 anni. Flamengo, allenatore licenziato dopo aver vinto 8-0: cosa è successoNonostante il raggiungimento della finale del campionato carioca, il Flamengo ha esonerato il tecnico Filipe Luis: ecco cosa c’è dietro questa scelta...