A maggio 2023, nel centro di Bologna, è nata una nuova manifestazione dedicata al vino. La Bologna Wine Week si propone di combinare degustazioni, incontri conviviali e discussioni su temi di attualità legati al settore vinicolo. La manifestazione mira a rendere il vino più accessibile e appealing a un pubblico giovane e pop, offrendo un’occasione di confronto tra appassionati e professionisti.

Era maggio 2023 e nel cuore di Bologna nasceva un nuovo format legato al mondo del vino. Una formula che unisse il piacere della degustazione, l’aspetto conviviale, alla divulgazione e ai temi d’attualità. Quella piccola rivoluzione sotto le Torri si chiamava Bologna Wine Week, nata dall’intuizione dell’imprenditore Gian Marco Gabarello. Sviluppatore immobiliare, organizzatore di eventi e titolare di un locale estivo sugli iconici colli bolognesi (Giardino Ebrezze), Gabarello ha puntato su questo evento, che negli anni è cresciuto, sia come partecipazione delle cantine da tutta Italia, che come visitatori. Partita in piazza Minghetti, un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una nuova Bologna Wine Week: "Rendiamo il vino giovane e pop"

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