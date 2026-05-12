Bologna una notte capolavoro Berna Orso e magia di Rowe al 91’ Da Napoli si rivede la luce d’Europa

Nella notte di Bologna, un gol spettacolare di Jonathan Rowe al 91’ ha regalato una vittoria importante alla squadra. La rete, che ha ricordato un episodio passato della stessa società, ha fatto sognare i tifosi. Nel frattempo, a Napoli, un risultato simile era già avvenuto nel dicembre del 2012, quando il Bologna perse 2-3. La partita ha segnato un momento particolare per il club emiliano.

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Una notte d’altri tempi per il Bologna. Con la sforbiciata di Jonathan Rowe a rievocare quella di Panagiotis Kone, sempre a Napoli, sempre in un 2-3, ma del 16 dicembre 2012. Una vita fa. Così come l’impresa di ieri sembra celebrare una grandezza lontana, quando la squadra di Vincenzo Italiano giocava a testa alta contro tutto e tutti. E, invece, sono emozioni vecchie di appena qualche mese. E’ la felicità avvolta da una patina di nostalgia. L’effetto collaterale di serate come quella del ’Maradona’ è il rigurgito di rimpianti che agita. Rimpianti per una stagione approcciata dai rossoblù a mo’ di grande squadra, con la vittoria di novembre, proprio sugli azzurri, che spalancava scenari d’altissima classifica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, una notte capolavoro. Berna, Orso e magia di Rowe al 91’. Da Napoli si rivede la luce d’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Berna, Rowe e Castro: quelli della notte: quante frecce per il Bologna per sognare un’impresa in EuropaBologna, 8 parile 2026 – Da Bernardeschi a Castro, da Cambiaghi a Rowe, da un Orsolini in cerca di se stesso, fino agli assistman Miranda e Zortea:... La luce si accende nel finale. Skorupski, una ripresa da applausi. Zortea si riscatta con un salvataggio. Berna e Orso senza ispirazioneSkorupski 7,5 Il Pisa che nel primo tempo gioca, ma non tira mai in porta lo agevola, lui invece si complica un po’ la vita con uscite aeree un po’... Argomenti più discussi: Signore & Signori, il capolavoro girato a Treviso sarà proiettato al Festival di Cannes; L’Atalanta si regala una notte perfetta al Meazza: contro il Milan vince 3-2. E blinda il settimo posto; Rete capolavoro dell’inglese in stile Maradona. Decisivo anche Miranda: Abbiamo i valori giusti. Rowe, una sforbiciata da ’Dios’: Felice di essere utile al gruppo.