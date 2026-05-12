Blue Team una notte tra i grandi del basket alla Virtus Arena di Bologna
Nella serata di ieri, la Virtus Arena di Bologna ha ospitato una partita tra alcune delle squadre più note del campionato di basket. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e appassionati, con il pubblico che ha assistito a un incontro che ha coinvolto diversi giocatori di alto livello. La partita si è conclusa con una vittoria per una delle squadre in campo, lasciando il pubblico entusiasta per l’atmosfera vivace e intensa.
Una notte da protagonista tra i grandi del basket, nella cornice ad effetto della Virtus Arena di Bologna. Quella di domenica 10 maggio è stata una giornata indimenticabile per il Blue Team di Carpi, squadra formata da ragazzi con autismo e nata e gestita in collaborazione tra la società.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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