Blue economy Rixi | Italia deve investire di più sul mare e avere regoli comuni

Il ministro delle infrastrutture ha dichiarato che l’Italia dovrebbe destinare maggiori risorse all’economia marittima, considerata uno dei settori con più potenzialità di sviluppo. Durante un evento pubblico, ha sottolineato l’importanza di stabilire regole condivise per favorire la crescita del comparto. La sua richiesta arriva in un momento in cui si discute di strategie per potenziare le attività legate al mare e migliorare la gestione delle risorse marine.

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