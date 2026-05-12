Blue economy Rixi | Italia deve investire di più sul mare e avere regoli comuni
Il ministro delle infrastrutture ha dichiarato che l’Italia dovrebbe destinare maggiori risorse all’economia marittima, considerata uno dei settori con più potenzialità di sviluppo. Durante un evento pubblico, ha sottolineato l’importanza di stabilire regole condivise per favorire la crescita del comparto. La sua richiesta arriva in un momento in cui si discute di strategie per potenziare le attività legate al mare e migliorare la gestione delle risorse marine.
(Adnkronos) – "L’Italia deve investire molto di più sul mare e sull’economia marittima, che oggi rappresenta uno dei settori con le maggiori possibilità di crescita". Lo ha dichiarato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi a margine dell’Assemblea pubblica di Assiterminal a Roma, intervenendo sul futuro del sistema portuale italiano e sulla riforma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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