Blue economy Deidda | La riforma va condivisa basta divisioni sul sistema marittimo

Un rappresentante politico ha affermato che la riforma relativa alla blue economy necessita di un processo condiviso, evitando divisioni tra le forze di maggioranza e opposizione. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una discussione pubblica dedicata al settore marittimo, sottolineando l'importanza di un confronto collaborativo per l'adozione di modifiche normative di rilievo.

(Adnkronos) – "Una riforma così importante merita un lavoro condiviso e non divisioni tra maggioranza e opposizione". Lo ha dichiarato Salvatore Deidda a margine dell’Assemblea pubblica di Assiterminal a Roma, intervenendo sul percorso di riforma del sistema portuale italiano. "Il settore si aspetta un lavoro dignitoso da parte della politica, non bandierine”, ha spiegato Deidda,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Blue Economy, comparto marittimo record in Italia ma mancano 175.000 lavoratoriLa blue economy si conferma uno dei motori principali dell’economia italiana e Genova ne rappresenta uno degli hub più strategici a livello europeo.

Genova e Barcellona: patto per la Blue Economy e la logistica digitale? Punti chiave Come cambieranno le rotte commerciali tra Genova e Barcellona? Quali nuove competenze digitali acquisiranno i professionisti del...