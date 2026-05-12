Blue economy Deidda | La riforma va condivisa basta divisioni sul sistema marittimo
Un rappresentante politico ha affermato che la riforma relativa alla blue economy necessita di un processo condiviso, evitando divisioni tra le forze di maggioranza e opposizione. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una discussione pubblica dedicata al settore marittimo, sottolineando l'importanza di un confronto collaborativo per l'adozione di modifiche normative di rilievo.
(Adnkronos) – "Una riforma così importante merita un lavoro condiviso e non divisioni tra maggioranza e opposizione". Lo ha dichiarato Salvatore Deidda a margine dell’Assemblea pubblica di Assiterminal a Roma, intervenendo sul percorso di riforma del sistema portuale italiano. "Il settore si aspetta un lavoro dignitoso da parte della politica, non bandierine”, ha spiegato Deidda,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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