Blitz antidroga al Volta di Sassuolo il cane Ector fiuta l' hashish abbandonato sul marciapiede
Il suono della campanella è stato accompagnato da una visita inaspettata per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Alessandro Volta" di Sassuolo. Nella mattinata di ieri, 11 maggio 2026, proprio in concomitanza con l'orario di ingresso dei ragazzi, è scattato un mirato servizio di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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