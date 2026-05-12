Blitz antidroga al Volta di Sassuolo il cane Ector fiuta l' hashish abbandonato sul marciapiede

Il suono della campanella è stato accompagnato da una visita inaspettata per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Alessandro Volta" di Sassuolo. Nella mattinata di ieri, 11 maggio 2026, proprio in concomitanza con l'orario di ingresso dei ragazzi, è scattato un mirato servizio di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alatri, blitz antidroga negli istituti scolastici: il cane "Odina" fiuta l'hashish. Scatta il sequestroGiro di vite della Polizia di Stato contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi.

Argomenti più discussi: Market della droga nell’edificio abbandonato: due arresti in via San Dionigi a Milano; Maxi blitz al Quarticciolo, sei arresti: trovata anche una pistola sotto il materasso di un bambino; Blitz a Tor Bella Monaca: tra i sotterranei e i lotti della droga. Arresti e sequestri nel fortino dello spaccio; Tor Bella Monaca, maxi blitz antidroga della Polizia per fermare lo spaccio no-stop.

Blitz antidroga a Cesena sulla SR71: arrestata coppia con eroina e cocainaBlitz dei Carabinieri a Cesena: fermata una coppia di italiani sulla SR71 con oltre 120g di droga tra slip e reggiseno. Sequestrati anche bilancini e munizioni. livingcesenatico.it