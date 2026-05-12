Dopo essere stato lasciato dalla Juventus e aver deciso di ritirarsi, il portiere ha trovato nuova continuità in Catalogna, proprio mentre in Italia si viveva un momento di incertezza per il suo ruolo. Recentemente, sui social sono circolate immagini di momenti di svago, come una birra, un gelato e anche qualche frecciatina rivolta a un ex compagno di squadra. Nel frattempo, in due stagioni con il club catalano, ha conquistato cinque trofei.

E pensare che si era ritirato, Wojciech Szczesny. Era l’estate del 2024 e, dopo la risoluzione consensuale con la Juventus – con buonuscita – aveva deciso di chiudere con il calcio giocato. Mancanza di stimoli, probabilmente, a termine di una carriera luminosa tra Arsenal, Roma e appunto Juventus. Poi, però, la chiamata del Barcellona dopo poco più di un mese alla luce dell’infortunio del titolare Marc-André ter Stegen: ora, 17 mesi dopo, il portiere polacco sta smaltendo i postumi della festa blaugrana per la vittoria della Liga, una celebrazione vissuta da assoluto protagonista e idolo della folla. Da quando vive in Catalogna, il buon Szczesny ha messo in bacheca addirittura cinque trofei.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Birra, fumo, gelato, una frecciata a Buffon e 5 coppe in 2 anni di Barça: Juve, guarda che Szczesny

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