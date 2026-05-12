Bimba di 3 mesi morta all' improvviso | la tragedia in un piccolo campo rom nel Foggiano

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una neonata di circa tre mesi è morta improvvisamente questa mattina in un campo rom situato vicino alla provinciale a circa un chilometro dal centro di Ordona. L'evento ha suscitato grande sconforto tra i presenti, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato di rianimarla senza successo. La vicenda sta ora al centro delle indagini delle forze dell'ordine per chiarire le cause del decesso.

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Tragedia ad Ordona, dove una neonata di circa 3 mesi è morta lasciando la comunità sgomenta. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, nell'accampamento rom situato a ridosso della Provinciale 110,  a circa 1 km dal centro abitato di Ordona. Immediata la richiesta di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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