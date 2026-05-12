Bimba di 3 mesi morta all' improvviso | la tragedia in un piccolo campo rom nel Foggiano

Una neonata di circa tre mesi è morta improvvisamente questa mattina in un campo rom situato vicino alla provinciale a circa un chilometro dal centro di Ordona. L'evento ha suscitato grande sconforto tra i presenti, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato di rianimarla senza successo. La vicenda sta ora al centro delle indagini delle forze dell'ordine per chiarire le cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tragedia ad Ordona, dove una neonata di circa 3 mesi è morta lasciando la comunità sgomenta. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, nell'accampamento rom situato a ridosso della Provinciale 110, a circa 1 km dal centro abitato di Ordona. Immediata la richiesta di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rieti, morta bimba di 11 mesi: ipotesi schiacciata nel sonno dal padre(Adnkronos) – Schiacciata involontariamente dal padre mentre dormivano nel letto. Malore nella notte, poi la tragedia: muore bimba di due mesiTempo di lettura: 2 minutiTragedia nella notte a Benevento, dove una neonata di appena due mesi è morta dopo un improvviso aggravamento delle sue... Argomenti più discussi: Malore fatale, muore bimba di un anno: vani i tentativi di salvarla; Bimba di 8 mesi si ustiona con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicottero; Bimba di 8 mesi ustionata: è ricoverata al Meyer; Dalla Calabria al Gaslini: la straordinaria staffetta dell'Aeronautica Militare per salvare una neonata. #TrasportoSanitarioUrgente: una bimba di 8 mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata da Lamezia Terme a Genova con un G-650 del 31° Stormo dell’ #AeronauticaMilitare per ricevere le cure mediche dell' @OspedaleGaslini. Maggiori dettagli ?? x.com Viaggiando per un matrimonio con un bambino di 18 mesi - reddit.com reddit Travolse con il suv e uccise una bimba di un anno fuori dall'asilo, chiesti due anni e due mesi di carcere per una signora di 78 anniSofia Archetti non aveva ancora due anni. Per i legali la signora, nonna di un altro bambino iscritto alla prima elementare nello stesso istituto, va assolta: «Non ha visto la bimba e la nonna». brescia.corriere.it