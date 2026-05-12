Recentemente si sono verificati confronti tra rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e il settore privato riguardo alla gestione delle emergenze e ai protocolli condivisi. Nel frattempo, l’associazione di categoria ha confermato la presenza di un protocollo per l’implementazione di un sistema di prenotazione centralizzato chiamato Cup unico. Contestualmente, sono state pubblicate nuove linee guida riguardanti il trattamento del suicidio assistito, destinate alle aziende sanitarie territoriali.

Le " indicazioni operative ", ossia il vademecum per le Ats e le Asst che dovessero ricevere richieste di supporto del servizio sanitario lombardo nel suicidio medicalmente assistito - in Lombardia due persone se ne sono andate così, una a Milano a gennaio 2025 e l’altra in autunno nella Bergamasca, anche se si è saputo solo un mese fa - sono pronte e dovrebbero uscire "la settimana prossima", spiega l’assessore al Welfare Guido Bertolaso: "Le firmo io, ma le abbiamo condivise con tutti i capigruppo della maggioranza, alcuni ci hanno chiesto modifiche che abbiamo inserito" nel documento che è stato "integrato alla luce delle ultime sentenze della Consulta".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bertolaso e il confronto con i privati. Aiop: sul Cup unico noi ci siamo. Pronte indicazioni sul suicidio assistito

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