Beautiful streaming replica puntata 12 maggio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 12 maggio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa da Mediaset. La scena si svolge a Montecarlo, dove si svolge il Global Fashion Summit, attirando l’attenzione dei personaggi principali. La puntata è disponibile in replica e può essere seguita tramite il servizio streaming della rete.

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Nuovo appuntamento oggi – martedì 12 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna a Montecarlo l’aria vibra per il Global Fashion Summit. Brooke, superata l’emozione iniziale, abbraccia il suo ruolo di icona mondiale. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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