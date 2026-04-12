Beautiful streaming replica puntata 12 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, domenica 12 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. La scena principale si svolge nella casa di Eric, decorata per le celebrazioni del “Quattro luglio”, mentre i personaggi si confrontano con tensioni che si percepiscono sotto la superficie dell’atmosfera festosa. La puntata è disponibile in replica su Video Mediaset e può essere seguita in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 12 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la casa di Eric è addobbata per le celebrazioni del “Quattro luglio”, ma l’allegria contrasta con le tensioni soffocate che avvolgono i protagonisti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 12 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 12 marzo 2026 | Video Mediaset