Be my sunshine replica puntata 12 maggio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovo appuntamento oggi – martedì 12 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Latif prova a riconquistare Zeynep, ma lei sceglie di restare a casa di Selma e, finalmente, tra le due torna la serenità. Intanto, Poyraz è deciso a tenere Batu lontano da Haziran. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 35 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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