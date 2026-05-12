Be my sunshine replica puntata 12 maggio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 12 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Latif prova a riconquistare Zeynep, ma lei sceglie di restare a casa di Selma e, finalmente, tra le due torna la serenità. Intanto, Poyraz è deciso a tenere Batu lontano da Haziran. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 35 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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