Be my sunshine anticipazioni settimanali dal 4 all’8 maggio | Poyraz e Haziran verso un nuovo inizio?

Da superguidatv.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 4 all’8 maggio? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame all’8 maggio. Proprio quando la relazione tra Haziran e Poyraz sembra aver trovato un giusto equilibrio, nuovi ostacoli la mettono a rischio. Mentre la coppia cerca di ricucire il passato, Latif e Zeynep si preparano a vivere il loro giorno più bello.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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