Baywatch | primo sguardo al reboot con Stephen Amell cosa sappiamo finora

È stato diffuso il primo teaser del reboot di Baywatch, che sarà trasmesso all'inizio del 2027. La serie reintroduce i personaggi interpretati da attori nuovi, con scene che mostrano le corse sulla spiaggia e i costumi rossi tipici dello spettacolo originale. Tra i protagonisti annunciati figura un attore noto per ruoli televisivi, ma nessun dettaglio sulla trama o sul cast completo è stato ancora rivelato.

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I bagnini e le bagnine di Venice Beach stanno per fare ritorno con le loro corse sulla spiaggia e i loro costumi rossi, come mostra il primo sguardo alla serie reboot in arrivo a inizio 2027. Dal web arrivano nuovi aggiornamenti sul reboot di Baywatch. La serie targata Fox non arriverà, come previsto, in autunno ma l'appuntamento è rimandato a inizio 2027. Mentre la lavorazione procede spedita un primo sguardo alla produzione ci mostra alcuni dei nuovi bagnini e bagnine in posa col classico costume rosso del soccorso marino di Los Angeles. Michael Thorn, presidente del canale televisivo Fox, ha affermato con orgoglio che è "un onore" riportare in auge il franchise, aggiungendo: "C'è solo un Baywatch.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Baywatch: primo sguardo al reboot con Stephen Amell, cosa sappiamo finora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Baywatch: Noah Beck si unisce a Stephen Amell nel reboot della serie cultFox e Fremantle hanno annunciato l’ingresso di Noah Beck come interprete regolare della serie.