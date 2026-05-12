Bastoni non è insostituibile… Anche Messi ha lasciato il Barça

In campo calcistico, si parla di un difensore italiano che, dopo alcune settimane di riabilitazione, si prepara a firmare un contratto con una grande squadra europea. La trattativa sembra ormai vicina alla conclusione e potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il calciatore. Il passato del giocatore è stato caratterizzato da trasferimenti e prestazioni di rilievo, mentre il suo futuro appare ora legato a un club di alto livello.

2026-05-12 10:06:00 Calcio italiano: Il futuro di Alessandro Bastoni È in cura da alcune settimane, ma è ora che firma per la Barça Potrebbe davvero iniziare a cucinare. Dall’Italia assicurano che ci sarà un incontro tra il club del Barça e il giocatore dell’Inter, al quale parteciperanno analisti come Cristiano Vieri Non lo considerano così importante per la squadra. “Devi decidere con il cuore e con la testa. Nessuno può mettersi al tuo posto e ogni decisione che prenderai meriterà il rispetto di tutti”, dice. Vieri ambasciatore della Serie A ed ex giocatore del Inter, Lazio o Atlético Madrid tra molti altri. “È stato trattato ingiustamente e farà le sue valutazioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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