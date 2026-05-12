Basket è tempo di playoff | Bologna e Milano separate la sorpresa Tortona | Cos’ha detto la regular season di Serie A

La regular season di Serie A di basket si è conclusa con Bologna e Milano che si sono qualificate ai playoff, mentre Tortona ha sorpreso tutti con la sua prestazione. Durante il campionato si sono verificati episodi come la vicenda di Trapani, coinvolta in una farsa, e la decisione della Vanoli Cremona di cedere il proprio titolo sportivo a una società di Roma, in vista di un progetto NBA Europe.

È stato il campionato della farsa di Trapani e del passo indietro della Vanoli Cremona (che cederà il proprio titolo sportivo a Roma per una mossa che strizza l’occhio al progetto NBA Europe). Del tabellone dispari e di un quadro playoff deciso solo all’ultima giornata (con Trento che beffa Varese sul più bello piazzandosi all’ottavo posto). È stata la stagione della retrocessione della Dinamo Sassari e del miracolo di Treviso (che si salva vincendo sette delle ultime otto partite). È stata la competizione in cui due squadre storiche come Milano e Bologna hanno cambiato l’allenatore in corso d’opera ( Poeta per Messina all’Olimpia, Jakovljevic per Ivanovi? alla Virtus).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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