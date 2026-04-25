La regular season della Serie A Gold di pallamano si è conclusa con l’ultima giornata di gare, determinando la composizione della griglia playoff e playout. Le partite di questo turno finale hanno deciso le posizioni finali in classifica, stabilendo quali squadre si contenderanno il titolo e quali dovranno affrontare le sfide di retrocessione. Gli incontri hanno concluso il campionato italiano di massimo livello, portando a definire tutte le qualificazioni.

La Serie A Gold 2026-2027 di pallamano ha espresso i suoi verdetti vedendo disputarsi l’ultima giornata della regular season, con gli ultimi 60 minuti del massimo campionato italiano. Ai playoff, oltre a Cassano Magnano e Sassari, ci vanno Bolzano e Fasano, con quest’ultima che riesce a prendersi il pass nell’arrivo a tre (a quota 29) con Conversano e soprattutto Teamnetwork Albatro Siracusa, battuta in trasferta (24-26), mentre la retrocessione certa è per lo Sparer Eppan, con Brixen e Alperia Black Devils a disputare i playout. Di seguito tutti i risultati dell’ultima giornata, la classifica della regular season, la griglia e le date dei playoff scudetto e le date del playout per non retrocedere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: la Serie A Gold chiude la sua regular season. La griglia playoff e playout

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