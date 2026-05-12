Avellino | il campo largo scende in campo con Nello Pizza

La coalizione del campo largo a sostegno della candidatura a sindaco di Nello Pizza invita la cittadinanza, gli organi di informazione e gli operatori della comunicazione a partecipare all’evento pubblico di presentazione della coalizione che si terrà giovedì 14 maggio, alle ore 18:30, presso il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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