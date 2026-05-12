Auto si ribalta | illeso il conducente
Domenica sera a Torre Annunziata, un’auto si è ribaltata in via Maresca. Il conducente, uscito dal veicolo da solo, è rimasto illeso nonostante lo spavento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non si sono registrati feriti gravi. La vettura è stata rimossa e la strada ha ripreso regolarmente il traffico poco dopo l’incidente.
Domenica sera a Torre Annunziata un’automobile si è ribaltata in via Maresca. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso, uscendo con le proprie gambe dal veicolo, nonostante il grande spavento. Accertamenti della polizia municipale sulla dinamica dell'incidente stradale e sulle eventuali.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Auto si ribalta in via Don Bosco a Napoli
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