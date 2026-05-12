A marzo, la produzione industriale ha registrato un aumento dello 0,7% rispetto a febbraio e dell’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è stata trainata principalmente dal settore automobilistico e dai macchinari, che hanno contribuito a spingere i dati verso valori positivi. I dati indicano un progresso rispetto ai mesi precedenti, con il settore auto che si conferma tra i principali motori dell’attività industriale.

Auto e macchinari trascinano al rialzo la produzione industriale a marzo, portando la media in terreno positivo: una crescita dello 0,7% rispetto al mese precedente, dell’1,5% su base annua. Risultato che porta in positivo il risultato del 2026, con una crescita dello 0,4% tra gennaio e marzo. Crescita che resta ad ogni modo limitata e guardando al trimestre precedente l’industria è invece mediamente in calo di due decimali. A frenare la media è in particolare la chimica, il settore più penalizzato, in caduta produttiva di quasi otto punti. Meno rilevanti invece le frenate di tessile-abbigliamento. legno-carta e metallurgia, con riduzioni nell’ordine dei due punti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Auto e impianti spingono la produzione industriale: +0,7% nel mese, +1,5% annuo

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