Australia | Fortescue paga 150 milioni per i danni ai siti sacri
Una società mineraria australiana ha versato 150 milioni di dollari per risarcire danni a siti sacri, mentre un giudice ha respinto una richiesta di 1,8 miliardi di dollari di risarcimento. La decisione arriva dopo che Fortescue ha effettuato pagamenti mirati, suscitando divisioni tra le comunità coinvolte. Le questioni legali e le modalità di pagamento hanno alimentato discussioni tra le parti interessate.
? Domande chiave Come ha fatto Fortescue a dividere la comunità con pagamenti mirati? Perché il giudice ha ignorato la richiesta di 1,8 miliardi di dollari? Quali siti sacri sono stati distrutti per generare 80 miliardi di entrate? Cosa cambierà questo verdetto per le future concessioni minerarie in Australia??? In Breve 140 siti sacri distrutti e 240 spostati nel polo minerario Solomon Hub. Michael Woodley guida la YNAC dopo il riconoscimento del titolo nativo nel 2017. Fortescue avrebbe offert .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Classifica mondiale dei musei 2025: 200 milioni di visitatori nei 100 siti più frequentati, il Louvre guida con 9 milioni, ma il recupero rispetto ai 230 milioni del 2019 resta incompletoOltre 200 milioni di ingressi nei 100 musei più visitati al mondo: questo il dato principale del rapporto annuale pubblicato da "The Art Newspaper"...
Coding AI: Factory vola a 1,5 miliardi con un round da 150 milioniUn massiccio afflusso di capitali da 150 milioni di dollari ha spinto la startup Factory a raggiungere una valutazione di 1,5 miliardi di dollari,...