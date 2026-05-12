Australia | Fortescue paga 150 milioni per i danni ai siti sacri

Una società mineraria australiana ha versato 150 milioni di dollari per risarcire danni a siti sacri, mentre un giudice ha respinto una richiesta di 1,8 miliardi di dollari di risarcimento. La decisione arriva dopo che Fortescue ha effettuato pagamenti mirati, suscitando divisioni tra le comunità coinvolte. Le questioni legali e le modalità di pagamento hanno alimentato discussioni tra le parti interessate.

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